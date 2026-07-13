La Guarén reveló la verdadera razón por la que no siguió su pololeo con Nico Solabarrieta: "Una familia..."

13 jul. 2026 - 22:55 hrs.

En el capítulo 25 de Volverías con tu ex? 2, Yasmín Valdés le preguntó a La Guarén el motivo de su quiebre con Nico Solabarrieta y ella fue bastante sincera.

"Algo que me molesta mucho son las mentiras y no ser escuchada cuando algo te molesta y se vuelve a repetir", expresó en un comienzo la artista.

La confesión de La Guarén

Tras lo anterior, La Guarén afirmó estar en una etapa muy clara de su vida: "Yo estoy lista para avanzar y hacer algo más grande, como una familia".

Volverías con tu ex? 2

Sin embargo, según explicó Valentina Torres, Nico Solabarrieta está en una parada completamente diferente a la suya.

"A él le falta descubrirse, saber qué es lo que realmente quiere, por eso mismo creo que no funcionó esta relación. El tango se baila de a dos, pero esa vez eso fue lo que destruyó la relación", aseguró.