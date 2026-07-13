Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

La Guarén reveló la verdadera razón por la que no siguió su pololeo con Nico Solabarrieta: 'Una familia...' Volverías con tu ex? 2

La Guarén reveló la verdadera razón por la que no siguió su pololeo con Nico Solabarrieta: "Una familia..."

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 25 de Volverías con tu ex? 2, Yasmín Valdés le preguntó a La Guarén el motivo de su quiebre con Nico Solabarrieta y ella fue bastante sincera.

"Algo que me molesta mucho son las mentiras y no ser escuchada cuando algo te molesta y se vuelve a repetir", expresó en un comienzo la artista.

Lo más visto de Volverías con tu Ex

La confesión de La Guarén

Tras lo anterior, La Guarén afirmó estar en una etapa muy clara de su vida: "Yo estoy lista para avanzar y hacer algo más grande, como una familia".

Volverías con tu ex? 2
Ir a la siguiente nota

Sin embargo, según explicó Valentina Torres, Nico Solabarrieta está en una parada completamente diferente a la suya.

"A él le falta descubrirse, saber qué es lo que realmente quiere, por eso mismo creo que no funcionó esta relación. El tango se baila de a dos, pero esa vez eso fue lo que destruyó la relación", aseguró.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Ve el capítulo en

Leer más de

Más Mejores Momentos