La Guarén reveló la verdadera razón por la que no siguió su pololeo con Nico Solabarrieta: "Una familia..."
En el capítulo 25 de Volverías con tu ex? 2, Yasmín Valdés le preguntó a La Guarén el motivo de su quiebre con Nico Solabarrieta y ella fue bastante sincera.
"Algo que me molesta mucho son las mentiras y no ser escuchada cuando algo te molesta y se vuelve a repetir", expresó en un comienzo la artista.
La confesión de La Guarén
Tras lo anterior, La Guarén afirmó estar en una etapa muy clara de su vida: "Yo estoy lista para avanzar y hacer algo más grande, como una familia".Ir a la siguiente nota
Sin embargo, según explicó Valentina Torres, Nico Solabarrieta está en una parada completamente diferente a la suya.
"A él le falta descubrirse, saber qué es lo que realmente quiere, por eso mismo creo que no funcionó esta relación. El tango se baila de a dos, pero esa vez eso fue lo que destruyó la relación", aseguró.
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