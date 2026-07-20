"Estábamos arriba del techo": Dramático testimonio de conductor de camión que cayó a socavón en Freirina

20 jul. 2026 - 11:40 hrs.

La noche del pasado domingo, un camión cayó al interior de un socavón en la ruta C-46 de Freirina, región de Atacama. A horas del accidente, el conductor del vehículo habló en exclusiva con Mucho Gusto.

Pierre Valenzuela cargaba con una retroexcavadora para ayudar a los damnificados de la comuna producto del temporal. "Veníamos y ya no había nada de suelo. Pasamos para abajo directo", reveló al matinal.

La activación de una quebrada producto de las fuertes lluvias, sumado a la oscuridad y lo aislado del sector pusieron eran factores críticos para este conductor y su acompañante. Sin embargo, la ayuda de vecinos permitió su rescate oportunamente.

Mucho Gusto / Mega

"Hice una alumbrá (sic) con el celular y había gente por los lados del puente (Maitencillo). Empezamos a hacer señas y la gente vino acá a salvarnos. Estábamos arriba del techo", dijo a Mucho Gusto.

Ante la gravedad de la caída, Valenzuela fue afortunado. "Hubo algunos golpes, pero de todo, estoy bien. Gracias a Dios que íbamos con cinturón y no pasó a mayores. Había un socavón y gente alrededor, porque si hubiera sido la quebrada directa, hubiéramos llegado a Huasco".

Todo sobre Lluvias