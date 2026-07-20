Cuidaba su ganado en la cordillera: Lo que se sabe de mujer desaparecida tras alud de nieve en Alto del Carmen

20 jul. 2026 - 09:15 hrs.

Las autoridades mantienen un amplio operativo para dar con el paradero de una mujer que permanece desaparecida en la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama, luego de que un alud de nieve afectara el sector cordillerano de Juntas de Valeriano.

El caso corresponde a una ciudadanía de 52 años, dedicada al cuidado de ganado menor en la zona cordillerana, quien perdió el contacto cuando realizaba labores en el sector.

Criancera desaparecida por alud de nieve

Una avalancha de nieve los dejó a ella y a su pareja atrapados en la parte alta de la comuna, cercana al límite con Argentina.

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Los equipos de emergencia lograron rescatar a su pareja; sin embargo, ella aún no ha sido encontrada.

Las labores de búsqueda no han podido desarrollarse con normalidad por las complejas condiciones meteorológicas que han provocado cortes de caminos y la imposibilidad de que un helicóptero opere en la zona.

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