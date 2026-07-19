Reportan a una mujer desaparecida tras avalancha de nieve en Alto del Carmen: Derrumbe dificulta su búsqueda

19 jul. 2026 - 13:50 hrs.

En las últimas horas, se reportó a una persona desaparecida tras una avalancha de nieve en el sector de Juntas de Valeriano en Alto del Carmen, en la provincia de Huasco, Región de Atacama.

La situación fue provocada por las complicaciones derivadas del sistema frontal que afecta la zona centro-norte del país, fenómeno que ha generado múltiples emergencias.

Persona desaparecida en Alto del Carmen

De acuerdo con información entregada por Cristian Olivares, alcalde de Alto del Carmen, se trata de una mujer desaparecida, a aproximadamente 1.500 metros de altura, luego de que se produjera una avalancha de nieve producto de las intensas precipitaciones.

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El acceso a la zona se ha visto afectado debido a un derrumbe registrado en el camino, complicando el desplazamiento de equipos de emergencia. Maquinaria pesada trabaja en el despeje de la ruta para permitir el ingreso de los organismos para las labores de rescate y búsqueda.

Si bien se dispuso de un helicóptero para apoyar el rescate, no ha podido operar debido al mal tiempo en el sector.

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