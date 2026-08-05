"¡Emoción total!": Así se grabó la romántica (y accidentada) propuesta de matrimonio de Jaime a Pili en RDS

05 ag. 2026 - 15:45 hrs.

El pasado martes, Jaime (Francisco Reyes) protagonizó una de las escenas más emotivas de Reunión de Superados, la teleserie nocturna de Mega.

El empresario aprovechó el cumpleaños de Alessandra (Julieta Bartolomé) para pedirle matrimonio a Pili (Paloma Moreno), una romántica sorpresa que, sin embargo, no estuvo exenta de inesperadas complicaciones.

El detrás de escena

El equipo digital de Mega estuvo presente en la grabación de esta especial secuencia y conversó con los actores que dieron vida al esperado momento.

Reunión de Superados / Mega

Uno de ellos fue Francisco Reyes, quien, al ser consultado sobre cuánto ama su personaje a Pili, respondió: "El amor de mi vida, la mujer más linda. Pero que no lo sepa Teresita porque son muy celosas las dos".

Durante la primera propuesta frente a todos los invitados de la fiesta, Jaime descubrió que el anillo que pensaba entregarle a Pili no estaba dentro de la caja. Más tarde se reveló que el responsable de tomarlo había sido Hingilberto (Luis Dubó).

Sobre este divertido momento, el actor Luis Dubó bromeó: "Hice una manda para que se me quite la cleptomanía".

Finalmente, Paloma Moreno se refirió a la esperada propuesta de matrimonio y expresó su felicidad por el presente que vive su personaje. "¡Emoción total! Por fin a la Pili le pidieron matrimonio, chicos. Este es un hito en la vida. ¡Por fin va a ser la señora oficial de Jaime! Así que estoy feliz", comentó la actriz.

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