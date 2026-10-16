Miss Universo 2026: Cómo votar por Dominga López para que Chile avance al Top 30

16 oct. 2026 - 14:18 hrs.

Ya está disponible la votación popular para apoyar a Dominga López, la representante chilena en Miss Universo 2026, y ayudarla a conseguir un lugar en el Top 30 del certamen. A través de esta instancia, los fanáticos podrán votar por sus candidatas favoritas y contribuir a que Chile avance en la competencia.

La votación se realiza a través de la sección "Miss Universe 2026 Fan Vote", donde cada persona podrá emitir un voto gratuito y, si desea apoyar más veces a la candidata, tendrá la opción de comprar paquetes de votos.

¿Cómo votar por Dominga López en Miss Universo 2026?

Para apoyar a la representante de Chile, existen dos alternativas: descargar la aplicación oficial MU Fan o participar directamente a través de la página web de Miss Universo.

A través de la aplicación MU Fan:

1. Descarga la aplicación MU Fan en tu teléfono.

2. Ingresa a la sección "Miss Universe 2026 Fan Vote".

3. Busca a Dominga López, representante de Chile.

4. Emite tu voto gratuito. Si quieres votar más veces, puedes comprar paquetes de votos adicionales.

Mega

A través de la página web

Quienes prefieran no descargar la aplicación también podrán participar en la votación mediante el sitio web oficial de Miss Universo (clic aquí).

El resultado se dará a conocer durante la final del certamen, programada para el 24 de noviembre en Puerto Rico.

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