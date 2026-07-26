Carolina de Moras apostó por un impactante vestido amarillo para la semifinal de Miss Universo Chile

26 jul. 2026 - 22:05 hrs.

Estamos a tan solo horas de vivir la gran semifinal de Miss Universo Chile y Carolina de Moras nos dejó impactados con el look que escogió para esta noche.

En esta ocasión, la comunicadora fue invitada para ser jurado de la instancia, por lo que tendrá la difícil labor de calificar las presentaciones de cada una de las 20 candidatas que luchan por convertirse en la ganadora.

Según publicó en sus redes sociales, la animadora escogió un vestido amarillo, con un bordado café que cruzaba desde la cadera hasta el escote.

Con respecto a su cabello, Carolina de Moras optó por el pelo suelto con ondas desarmadas, mientras que el maquillaje estuvo enfocado en los ojos.

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La experiencia de Carolina De Moras como modelo

Carolina de Moras es una de las exponentes chilenas más destacadas en el rubro del modelaje de alta costura y durante muchos años se dedicó al mundo de las pasarelas.

Fue en 1997, cuando tenía tan solo 16 años, que la presentadora de televisión participó en un concurso que le dio visibilidad y posteriormente, desfiló para varias marcas de lujo.

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