Este domingo: ¿A qué hora ver la semifinal del Miss Universo Chile 2026?

26 jul. 2026 - 09:00 hrs.

Este domingo se llevarán a cabo las semifinales del Miss Universo Chile 2026 con el fin de elegir a las reinas de belleza que pasarán a la gran final.

A lo largo de la competencia, Mega acompañará a las participantes en cada etapa del proceso, mostrando sus historias, los desafíos que deberán enfrentar y el esfuerzo que implica cumplir el sueño de representar a Chile en Miss Universo.

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Por lo mismo, esta noche se seguirá con la siguiente etapa, que busca a la nueva Miss Chile, quien tendrá la misión de ir hasta Puerto Rico para dejar en lo más alto el nombre del país.

¿A qué hora es la semifinal del Miss Universo Chile 2026?

El certamen de belleza iniciará después de Meganoticias Prime, es decir, a las 22:10 horas, la que además tendrá una transmisión especial por Mega 2 con interpretación en Lengua de Señas (LSCh), realizada en conjunto con el Instituto de la Sordera de Chile.

¡No te pierdas esta noche el inicio del Miss Universo Chile 2026 en Mega!

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