¡La semifinal de Miss Universo Chile 2026 llega a Mega 2 con interpretación en Lengua de Señas Chilena!

24 jul. 2026 - 14:20 hrs.

Este domingo 26 de julio se vivirá la esperada semifinal de Miss Universo Chile 2026, una de las etapas clave del certamen que reúne a las candidatas que buscan convertirse en la próxima representante nacional.

La jornada contará con una transmisión especial por Mega 2, incorporando interpretación en Lengua de Señas Chilena (LSCh), gracias al trabajo conjunto entre Mega y el Instituto de la Sordera de Chile.

La iniciativa busca que más personas puedan disfrutar de cada momento de la competencia, acercando este destacado programa de entretención de la televisión chilena a la comunidad sorda y a quienes tienen discapacidad auditiva.

Con esta transmisión inclusiva, Mega reafirma su compromiso con una televisión más accesible y representativa para todas las audiencias. En Chile, se estima que cerca de 800 mil personas viven con discapacidad auditiva, por lo que este tipo de acciones representan un importante avance en materia de inclusión.

La semifinal podrá verse este domingo 26 de julio desde las 22:15 horas por Mega 2 con interpretación en LSCh, en simultáneo con la señal de Mega. Esta emisión forma parte de los tres capítulos de la competencia que buscan acercar Miss Universo Chile 2026 a todos los públicos.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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