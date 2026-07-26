Las 20 candidatas encendieron la pasarela con desfile en traje de baño en la semifinal de Miss Universo Chile

26 jul. 2026 - 23:20 hrs.

¡Pasarelas impactantes! En la semifinal de Miss Universo Chile, las 20 candidatas deslumbraron con su desfile en traje de baño.

Camila Mainz, destacada DJ, comenzó a tocar sus mejores mezclas, mientras que una por una las misses iban ingresando para mostrar sus mejores movimientos.

No solo lo anterior, pues también fueron acompañadas de cortos videos donde expresaban cuáles eran los motivos por los que querían ganar el certamen.

Miss Universo Chile

El desfile en traje de baño de las candidatas

El jurado compuesto por Viviana Nunes, Edgardo Navarro, Carolina de Moras, Camila Andrade y Josefina Montané, miraba con mucha atención los desfiles que las 20 semifinalistas llevan preparando durante mucho tiempo.

Algunas de las misses optaron por usar un traje de baño de dos piezas, mientras que otras decidieron irse por lo clásico y usaron uno completo.

Besos hacia el público, ovaciones, gritos y hasta románticas figuras fueron parte de las presentaciones de las candidatas a la corona.

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