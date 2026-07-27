¡Mucha elegancia y glamour! Así fue el desfile en traje de gala de las semifinalistas de Miss Universo Chile

27 jul. 2026 - 00:18 hrs.

En la semifinal de Miss Universo Chile, las 20 participantes deslumbraron y se lucieron con el desfile en traje de gala.

Acompañadas de la música de la destacada DJ Camila Mainz, una a una, las candidatas caminaron por la pasarela con looks completamente espectaculares.

Mientras desfilaban por el escenario, Julio César Rodríguez iba describiendo los vestidos de las misses y también, entregó la inspiración de cada una para lucir estos diseños.

Miss Universo Chile

Las candidatas se lucieron en la pasarela

Con un paso bastante calmado, las candidatas llegaron hasta el final, donde los jueces pudieron ver de más cerca sus vestidos.

Un detalle a destacar es que varias de las concursantes decidieron llegar al escenario completamente tapadas, para realizar la gran revelación allí.

Finalmente, cada una se ubicó en su puesto y recibieron la ovación de todos los presentes por un show espectacular.

Todo sobre Miss Universo Chile