¿Quiénes son las 20 semifinalistas de Miss Universo Chile?

  • Por Fernanda Vielma

¿Quién será la ganadora? Comenzó la semifinal de Miss Universo Chile y 20 candidatas lucharán por ser la mejor y llegar a la gran final del certamen. 

El programa comenzó con la entrada de las misses que pasaron a esta instancia, quienes hicieron un pequeño desfile con un espectacular vestido y un entretenido baile.

Miss Universo Chile

Lo más visto de Miss Universo Chile

Tras lo anterior, cada una pasó al frente y realizó el característico grito donde anunciaron su nombre y la comuna a la cual representan en el concurso.

Ellas son las semifinalistas de Miss Universo Chile

Tras lo anterior, las 20 candidatas recibieron un gran aplauso del público, donde están sus fanáticos, familiares, amigos y equipos de trabajo.

Ir a la siguiente nota

Las representantes que llegaron hasta importante instancia son:

  • Antártica: Josefina Flores 

  • Antofagasta: Antonella Pastenes

  • Concepción: Sofía Surriba

  • Huechuraba: Javiera Pino

  • La Reina: Sofía Arteaga

  • Las Condes: Javiera Barrie

  • Lo Barnechea: Scarlette Hermosilla

  • Los Ángeles: Mariane Kiss

  • Loncoche: Victoria Jiménez

  • Machalí: Claudia Kaempfe

  • Maipú: Roxana Hernández

  • Padre Las Casas: Fernanda Sepúlveda

  • Peñalolén: Carla González

  • Pucón: Catalina Vallejos

  • Rancagua: Claudia Arteaga 

  • San Pedro de la Paz: María Victoria Gazale

  • Talca: Martina Avendaño

  • Temuco: Krishna Sandoval

  • Viña del Mar: Dominga López

  • Vitacura: Arantxa Ramírez

Todo sobre Miss Universo Chile

Leer más de