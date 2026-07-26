¿Quiénes son las 20 semifinalistas de Miss Universo Chile?
¿Quién será la ganadora? Comenzó la semifinal de Miss Universo Chile y 20 candidatas lucharán por ser la mejor y llegar a la gran final del certamen.
El programa comenzó con la entrada de las misses que pasaron a esta instancia, quienes hicieron un pequeño desfile con un espectacular vestido y un entretenido baile.
Tras lo anterior, cada una pasó al frente y realizó el característico grito donde anunciaron su nombre y la comuna a la cual representan en el concurso.
Ellas son las semifinalistas de Miss Universo Chile
Tras lo anterior, las 20 candidatas recibieron un gran aplauso del público, donde están sus fanáticos, familiares, amigos y equipos de trabajo.Ir a la siguiente nota
Las representantes que llegaron hasta importante instancia son:
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Antártica: Josefina Flores
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Antofagasta: Antonella Pastenes
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Concepción: Sofía Surriba
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Huechuraba: Javiera Pino
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La Reina: Sofía Arteaga
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Las Condes: Javiera Barrie
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Lo Barnechea: Scarlette Hermosilla
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Los Ángeles: Mariane Kiss
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Loncoche: Victoria Jiménez
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Machalí: Claudia Kaempfe
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Maipú: Roxana Hernández
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Padre Las Casas: Fernanda Sepúlveda
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Peñalolén: Carla González
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Pucón: Catalina Vallejos
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Rancagua: Claudia Arteaga
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San Pedro de la Paz: María Victoria Gazale
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Talca: Martina Avendaño
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Temuco: Krishna Sandoval
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Viña del Mar: Dominga López
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Vitacura: Arantxa Ramírez
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