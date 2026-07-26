¿Quiénes son las 20 semifinalistas de Miss Universo Chile?

26 jul. 2026 - 22:52 hrs.

¿Quién será la ganadora? Comenzó la semifinal de Miss Universo Chile y 20 candidatas lucharán por ser la mejor y llegar a la gran final del certamen.

El programa comenzó con la entrada de las misses que pasaron a esta instancia, quienes hicieron un pequeño desfile con un espectacular vestido y un entretenido baile.

Miss Universo Chile

Tras lo anterior, cada una pasó al frente y realizó el característico grito donde anunciaron su nombre y la comuna a la cual representan en el concurso.

Ellas son las semifinalistas de Miss Universo Chile

Tras lo anterior, las 20 candidatas recibieron un gran aplauso del público, donde están sus fanáticos, familiares, amigos y equipos de trabajo.

Las representantes que llegaron hasta importante instancia son:

Antártica: Josefina Flores

Antofagasta: Antonella Pastenes

Concepción: Sofía Surriba

Huechuraba: Javiera Pino

La Reina: Sofía Arteaga

Las Condes: Javiera Barrie

Lo Barnechea: Scarlette Hermosilla

Los Ángeles: Mariane Kiss

Loncoche: Victoria Jiménez

Machalí: Claudia Kaempfe

Maipú: Roxana Hernández

Padre Las Casas: Fernanda Sepúlveda

Peñalolén: Carla González

Pucón: Catalina Vallejos

Rancagua: Claudia Arteaga

San Pedro de la Paz: María Victoria Gazale

Talca: Martina Avendaño

Temuco: Krishna Sandoval

Viña del Mar: Dominga López

Vitacura: Arantxa Ramírez

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