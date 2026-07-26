¡Muy elegantes! Estos fueron los deslumbrantes looks de los jurados de Miss Universo Chile en la semifinal

26 jul. 2026 - 22:44 hrs.

Ya comenzó la semifinal de Miss Universo Chile y al comienzo del programa, los flamantes jurados dejaron a todos impactados con sus elegantes looks.

La primera en ingresar al set fue Viviana Nunes, la presidenta del panel, quien vistió un vestido de color rojo, con mangas largas y un detalle de brillos en el centro.

Miss Universo Chile

Posteriormente, fue el turno de Camila Andrade y escogió un vestido de un hombro en tono morado, el cual hizo juego con su maquillaje y sus accesorios.

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Los jueces deslumbraron con sus outfits

Edgardo Navarro fue el siguiente juez en desfilar por la pasarela y optó por un traje verde, con solapas negras y zapatos en el mismo color.

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Carolina de Moras también destacó por su look, pues modeló un vestido amarillo, con una zona tejida que iba desde el escote hasta la cadera.

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Finalmente, Josefina Montané cerró el ingreso de los jurados y lució un elegante vestido verde con un cinturón plateado en la cintura.

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