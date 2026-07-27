Miss Universo Chile volvió a encantar al público con gran audiencia: Este fue el rating de la semifinal

27 jul. 2026 - 13:15 hrs.

Anoche se vivió la semifinal del concurso Miss Universo Chile, que seleccionará a la candidata que representará a nuestro país en el principal certamen de belleza internacional.

Las 20 candidatas que alcanzaron la instancia presentaron sus mejores looks en las pasarelas de trajes de baño y de vestidos de diseñador y 13 de ellas avanzaron a la final que se efectuará este domingo 2 de agosto.

Así fue la semifinal de Miss Universo Chile

La elección de las primeras 11 seleccionadas fue realizada por el jurado, que en esta oportunidad fue conformado por la presidenta Viviana Nunes, Edgardo Navarro, Camila Andrade, y las invitadas Josefina Montané y Carolina de Moras. Las siguientes dos clasificadas fueron escogidas a través del voto del público.

Las escogidas para competir en la final del próximo domingo son Josefina Flores (Antártida), Victoria Jiménez (Loncoche), Arantxa Ramírez (Vitacura), Scarlette Hermosilla (Lo Barnechea), Dominga López (Viña del Mar), Martina Avendaño (Talca), Mariane Kiss (Los Ángeles), María Victoria Gazale (San Pedro de la Paz), Javiera Pino (Huechuraba), Claudia Arteaga (Rancagua), Catalina Vallejos (Pucón), Krishna Sandoval (Temuco), Javiera Barrie (Las Condes).

Entre las 22:11 y las 00:48 el rating promedio de Miss Universo Chile en Mega, con la transmisión principal, y Mega 2, con la transmisión en lengua de señas, fue de 726.750 personas por minuto. En ese mismo horario, CHV promedió 508.593 personas por minuto, Canal 13 alcanzó las 337.177 personas, y TVN llegó a las 248.470 personas promedio. Además, el react a cargo de Paulina Flores sumó más de 144 mil visualizaciones durante su emisión y fue la transmisión de YouTube más vista en Chile, según la plataforma Playboard.

Miss Universo Chile, gran final el próximo domingo 2 de agosto.

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