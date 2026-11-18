18 nov. 2026 - 09:15 hrs.

El cantante y actor Siven ha formado parte de distintas producciones de Mega, tanto con su música como frente a las cámaras. Su trabajo lo ha llevado a acompañar importantes historias y, actualmente, también a ser parte del elenco de La Baronesa.

En conversación con el equipo digital de Mega, el artista contó que su vínculo musical con las teleseries del canal comenzó hace aproximadamente tres años, cuando sus canciones empezaron a formar parte de producciones como Como la Vida Misma, Al Sur del Corazón y El Jardín de Olivia. Actualmente, su música también está presente en la historia de Emilia y Nicolás, con el tema "Si hoy fuera el último día".

"Ha sido un salto importante para un artista, porque me permite que mi música se vea en todas las pantallas de los televisores y de los celulares de todas las personas de Chile", comentó.

Mega

Siven también es parte del elenco de La Baronesa

Además de su faceta musical, Siven se sumó a La Baronesa con un pequeño rol de continuidad, en el que acompaña a Daniel (Francisco Reyes). Sobre este nuevo desafío, el artista reconoció que ha sido una experiencia muy enriquecedora.

"Una experiencia muy bonita. He aprendido muchísimo y el equipo es maravilloso", señaló, destacando también el buen ambiente de las grabaciones y la generosidad de sus compañeros.

Finalmente, Siven agradeció el espacio que Mega le ha dado a su música y actuación, e invitó al público a conocer sus canciones y seguirlo en las plataformas digitales.

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