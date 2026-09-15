"Necesito decirte algo": Samuel se acercará a Andrea para revelar algo grave en el capítulo 23 de La Baronesa
En el avance del capítulo 23 de La Baronesa, la secretaria de Samuel (Francisco Ossa) llamará a Andrea (Catalina Guerra) muy preocupada porque su jefe se ausentó de una importante reunión.
A sabiendas de que su marido siempre es puntual y responsable, Andrea estará en alerta hasta que lo vea entrar a la habitación matrimonial.
La cara de Samuel estará preocupada y con cierta duda y acercándose a su esposa, intentará hacer una confesión: "Necesito decirte algo. Necesito que lo sepas por mí...".Ir a la siguiente nota
Toledo discutió fuertemente con León Insulza (César Caillet) en su consulta y estuvo a punto de golpearlo. Además, Aurora (Loreto Valenzuela) los vio. ¿Será eso lo que quiere revelar?
Sin embargo, Samuel guarda un secreto todavía más oscuro: lo que le hizo a Clara (Lorena Bosch) hace 30 años. ¿Se arriesgará a contar una verdad que podría destruir a su familia?Ve el capítulo en