"Explícame una cosa, cuñadita...": Catalina supo del doble compromiso matrimonial de Emilia en La Baronesa
En el capítulo 8 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) intentó despertar a su hermano porque pronto debían ir al trabajo, sin imaginar que en su dormitorio hallaría una desagradable sorpresa.
"¿Dani, estás bien? ¿No estará un poquito grande tú para estar escondiéndote bajo la sábana?", dijo la joven para intentar despertarlo, pero en lugar de ver a Daniel (Francisco Reyes Cristi), se encontró frente a frente con Catalina (María Jesús Godoy).
"¿Emilia? Yo me vine a pasar la noche con un mino que conocí en un carrete, lo que no entiendo es qué haces tú acá", dijo la menor del clan Toledo.Ir a la siguiente nota
La hermana de Daniel y Paula
Un poco ofendida con la pregunta, Emilia aclaró que ella vive en esa casa y que Daniel es su hermano.
Entonces, Catalina recordó a la desconocida hermana de los Márquez que está comprometida y exigió respuestas: "Explícame una cosa, cuñadita. ¿Cómo es eso de que te vas a casar con Nicolás y con mi hermano al mismo tiempo?".Ve el capítulo en
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