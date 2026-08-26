"Quédate conmigo": Daniel y Catalina tuvieron una apasionada noche juntos en La Baronesa

26 ag. 2026 - 17:54 hrs.

En el capítulo 8 de La Baronesa, los hermanos Márquez, Nicolás (Andrew Bargsted) y Catalina (María Jesús Godoy) salieron juntos de la fiesta y todos llegaron sanos y salvos a la casa de Aurora (Loreto Valenzuela).

Sin embargo, la hermana de Javier (Simón Pesutic) no pudo ocultar su decepción al saber que el carrete no seguiría y que el preparador físico se marchaba solo. "Quizá podría quedarme contigo a dormir para que no me pase nada", le propuso sin éxito.

Y Daniel (Francisco reyes Cristi) aprovechó la oportunidad para que Cata lo eligiera a él. "Bueno, quédate conmigo entonces. Yo soy el tremendo panorama... nos sacamos los zapatos, entramos en puntillas y shhh".

La Baronesa / Mega

A hurtadillas en la casa familiar

Catalina aceptó y a escondidas entraron en el dormitorio del chef, con la promesa de una noche larga para los dos.

Entonces, Daniel desplegó todos sus trucos de seducción que entretuvieron a su nueva conquista.