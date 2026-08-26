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"Quédate conmigo": Daniel y Catalina tuvieron una apasionada noche juntos en La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 8 de La Baronesa, los hermanos Márquez, Nicolás (Andrew Bargsted) y Catalina (María Jesús Godoy) salieron juntos de la fiesta y todos llegaron sanos y salvos a la casa de Aurora (Loreto Valenzuela). 

Sin embargo, la hermana de Javier (Simón Pesutic) no pudo ocultar su decepción al saber que el carrete no seguiría y que el preparador físico se marchaba solo. "Quizá podría quedarme contigo a dormir para que no me pase nada", le propuso sin éxito. 

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Y Daniel (Francisco reyes Cristi) aprovechó la oportunidad para que Cata lo eligiera a él. "Bueno, quédate conmigo entonces. Yo soy el tremendo panorama... nos sacamos los zapatos, entramos en puntillas y shhh". 

La Baronesa / Mega
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A hurtadillas en la casa familiar

Catalina aceptó y a escondidas entraron en el dormitorio del chef, con la promesa de una noche larga para los dos. 

Entonces, Daniel desplegó todos sus trucos de seducción que entretuvieron a su nueva conquista.

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