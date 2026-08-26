Llamó a la seguridad del hotel: La insistencia de Paula terminó por cansar a Javier en La Baronesa

26 ag. 2026 - 17:43 hrs.

En el capítulo 8 de La Baronesa, Paula (Francisca Armstrong) no se rinde en su afán por conquistar a Javier (Simón Pesutic), incluso a sabiendas de que está comprometido con otra mujer.

"Las mujeres siempre terminan teniendo un lado B increíble porque al principio te mostraste relajada, simpática, Paula. Y ahora, de repente, te transformaste en una víbora, celosa, controladora", le dijo él sin pelos en la lengua.

Y para dejar en claro que solo piensa en su novia, le recalcó que su futura esposa "tiene muchos lados, pero todos me encantan".

La Baronesa / Mega

Paula insiste en estar con Javier

Como la fiesta de la azotea era en el mismo hotel donde vive Javier, solo bajó un par de pisos hasta su habitación. Paula lo vio y lo siguió, llamando con insistencia a su puerta para que le abriera.

Él, sin poder creer que Paula no entienda que no quiere nada con ella, decidió llamar al equipo de seguridad del recinto para que se la llevaran "por favor, lo antes posible".