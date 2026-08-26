"Si soy el amor de tu vida...": Antonio manipuló a Clara para que no cuestione lo que le pasa en La Baronesa
En el capítulo 8 de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) tenía que evitar que Clara (Lorena Bosch) siguiera investigando sobre sus lagunas mentales y se aprovechó de la ingenuidad de su esposa para controlarla.
En la cocina, la descubrió hablando con Francesca (Katyna Huberman) sobre su intimidad como pareja y la cuestionó duramente por exponer algo que solo deben saber ellos dos.
"¡A mí, lo que me importa es tu felicidad, es verte feliz, y si tú tienes un problema conmigo, yo necesito saberlo, por lo menos me merezco saberlo antes que tu amiga, ¿cierto?!", le gritó el abogado a Clara.Ir a la siguiente nota
Antonio da vuelta la situación a su favor
Pero lo peor vino después porque cuestionó el amor que siente por él, haciéndola sentir culpable por sus dudas, por preguntar, por querer saber qué es lo que le pasa.
"Si yo soy el amor de tu vida, entonces, ¿por qué andas hablándole de nuestra intimidad a tu amiga? Porque yo jamás hablaría de eso con León, que es mi mejor amigo. Tú lo que hiciste fue exponer nuestra intimidad, y eso no se hace, porque eso es algo de nosotros y de nadie más".Ve el capítulo en
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