"Me salva": Este es el truco de Jennifer Lopez para verse como "recién maquillada" todo el día

15 mar. 2026 - 12:00 hrs.

Al igual que muchas artistas, Jennifer Lopez se preocupa por cuidar su cutis y lucir un maquillaje perfecto en todo momento, ya sea sobre el escenario, en la alfombra roja o durante sus escapadas urbanas.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la cantante y diva del Bronx reveló el truco con el que logra mantener ese efecto radiante y como "recién maquillada" en su piel, sin importar el paso de las horas.

El secreto del maquillaje siempre impecable de JLo

Según explicó, su mejor aliado cuando necesita revitalizar la piel es el Glow Mist, una bruma facial de su línea JLo Beauty. "¡Me salva especialmente cuando estoy en Las Vegas para The JLo Show!", confesó.

Instagram @jlo

López también ofreció una demostración de cómo usa este producto en su día a día: "Lo pulverizo sobre el maquillaje cuando termino, justo antes de salir, y luego lo voy retocando a lo largo del día".

Explicó que esto la ayuda a disimular el cansancio físico y a darle un poco más de brillo y frescura a su maquillaje cuando siente que este se encuentra seco. Se trata de un paso sencillo que hace una gran diferencia en cómo se presenta a lo largo de su jornada.

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