Mujer dispara contra la mansión de Rihanna en Beverly Hills: La cantante estaba en el interior

09 mar. 2026 - 11:25 hrs.

La policía de Los Ángeles arrestó a una mujer que disparó al menos diez veces contra la casa de la artista barbadense Rihanna en Beverly Hills, la tarde del domingo.

La cantante y empresaria se encontraba en el interior de su mansión estilo colonial cuando ocurrió el ataque, señala Los Ángeles Times.

Lo que se sabe de la mujer que disparó contra la casa de Rihanna

Según informa LA Times, uno de los disparos penetró una pared de la mansión de Rihanna y otro dio en una casa rodante estacionada frente a la entrada. Afortunadamente, no hubo heridos.

La policía recibió el reporte del ataque a la 1:23 de la tarde del domingo. De inmediato inició la búsqueda de la sospechosa, quien ejecutó los disparos desde la entrada de la residencia, a bordo de un vehículo Tesla blanco.

Fuentes policiales citadas por el medio estadounidense indican que capturaron a la mujer gracias a lo que registraron las cámaras de seguridad. Se sabe que llevaba el cabello peinado con trenzas y estaba vestida con una blusa color crema.

Helicópteros de la policía la localizaron y finalmente la arrestaron en el estacionamiento de un centro comercial, media hora después de la llamada de emergencia. En el vehículo encontraron un rifle de asalto y siete casquillos. La identidad de la atacante no ha sido revelada.

