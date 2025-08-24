El traje sastre para una tarde de chicas: Lisandra Silva apuesta por la elegancia clásica

24 ag. 2025 - 18:00 hrs.

Convertido en una pieza indispensable en el guardarropa femenino, el traje sastre es uno de los looks preferidos de Lisandra Silva.

En su nueva etapa laboral, la influencer está mostrando sus mejores atuendos como mujer empoderada, elegante y dedicada a los negocios.

El elegante blazer de Lisandra Silva

La moda de sastrería es una tendencia que cobra cada día más presencia en el street style de las expertas de la moda. Y Lisandra deja claro que es una opción triunfadora para múltiples ocasiones.

Luego de una jornada de trabajo, la creadora de contenido disfrutó de un almuerzo con su equipo, momento en que mostró la versatilidad de su atuendo.

Foto: Instagram@lisandrasilva

La modelo cubana llevó a esta tarde de chicas un conjunto marrón de dos piezas, compuesto por un blazer con destacada estructura en los hombros y solapas de picos con botones al frente para un cierre perfecto.

Para mayor informalidad dejó abierta la chaqueta, que combinó con una blusa de seda en amarillo mantequilla. El pantalón holgado de pinzas al frente sustituye a la falda y se impone como un básico en esta estética de inspiración masculina.

Desde el interior del restaurante, Lisandra Silva desfiló su traje de sastrería mostrando el poder que tiene este look al agregar toques femeninos con stilettos, cinturón y accesorios dorados.

