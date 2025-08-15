"Para muchas personas es raro": El mensaje de Lisandra Silva a quienes se la "quedan mirando"

15 ag. 2025 - 11:30 hrs.

Durante la preparación de su próximo evento, el “Lisbylis Academy”, el 30 de agosto, Lisandra Silva compartió un pensamiento sobre una situación que experimenta en algunas ocasiones, cuando las personas se extrañan por sus actitudes.

La modelo cubana destaca por su actitud soñadora y por los mensajes reflexivos que publica en redes sociales, por lo que aprovechó para explicar su situación y hablar de las “personas preocupadas de la vida ajena”.

La reflexión que compartió Lisandra Silva

En sus historias de Instagram, la influencer publicó una foto desde un local, donde optó por sincerarse con su audiencia: “Muchas veces las personas se me quedan mirando en las cafeterías, ¿qué ven? Quedo mirando a un punto fijo por mucho tiempo”.

Foto: Instagram @lisandrasilva

“Creo que para muchas personas es raro, pero, yo me pierdo. Comienzo a escribir un libro en mi mente, historias largas, con detalles, y de momento regreso a la 3D y me doy cuenta que no estoy escribiendo con la mano, sino con la mente (...) Si alguien viviera en mi mente estuviera entretenido todo el día”, agregó.

Además, lanzó un mensaje contra quienes basan su vida en criticar: “Las personas gastan mucha energía pensando y preocupadas de la vida de los demás, yo vivo dentro de un multiverso donde yo soy la protagonista de cientos de vidas diferentes”.

“Pienso en las galaxias, en mundos perdidos, en los ángeles, en las estrellas, en la magia de la vida y, sobre todo, en lo que existe y no podemos ver. Cuando me vean en una cafetería mirando fijo, ni siquiera estoy en la cafetería: estoy viajando en el infinito éter”, afirmó.

Foto: Instagram @lisandrasilva

