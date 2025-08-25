El emotiva despedida de Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo a su hijo: "Buen viaje, pequeño mío"

25 ag. 2025 - 12:15 hrs.

Un emotivo momento vivieron Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo al despedir a su hijo Mauricio Jr., quien tuvo que separarse de su familia para emprender un viaje con su escuela de fútbol.

Sus hijas, Agustina y Matilda, también le dijeron "hasta luego" a su hermano antes de que este emprendiera esta nueva aventura, que marcará un capítulo importante en su formación como futbolista.

La despedida de Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo a su hijo

En sus historias de Instagram, Gissela publicó una foto en la que aparece junto a su esposo e hijos. “Te amamos. Buen viaje, pequeño mío. Disfruta con tus compañeritos”, escribió en la postal.

Posteriormente, no aguantó las ganas y decidió recordarle a su hijo algo muy importante. “Te amo, mi amor”, expresó en otra imagen que publicó en redes sociales.

La hija mayor del clan, Agustina, también documentó en video el emotivo momento en el que regalonean a su hermano. “Buen viaje, mi guagua”, escribió.

Aunque toda la familia lució entusiasmada por el viaje de Mauricio Jr, hubo momentos donde se les veía a punto de soltar lágrimas justo antes de la partida del jovencito.

