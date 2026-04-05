¡Mira los goles! La 'U' le ganó a Católica en el clásico universitario femenino transmitido por Mega

05 abr. 2026 - 16:58 hrs.

El clásico universitario femenino se tiñó de azul. Universidad de Chile se impuso por tres goles a uno ante Universidad Católica, estirando su buen momento en el torneo al quedarse con el importante encuentro que se disputó en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

El partido significó el inicio de las transmisiones de la Liga Femenina de Fútbol por Mega, tras el acuerdo alcanzado por Megamedia y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, que se extenderán por este 2026 y también en 2027.

La gran tarde de Zamora

La paridad no duró mucho en el principal coliseo deportivo del país, ya que rápidamente la "U" logró desequilibrar el marcador. Tras un pase en profundidad, Daniela Zamora definió con calidad, inaugurando el marcador en Ñuñoa.

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Antes de irse al descanso, sería nuevamente Zamora quien estiraría las cifras a favor de las azules. Luego de un envío bombeado, le hizo un sombrero a la arquera Natalia Campos para luego definir a placer y celebrar su segundo tanto de la jornada.

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Pese a los intentos del equipo de San Carlos de Apoquindo de descontar, serían sus rivales quienes prácticamente sentenciaron el partido en el 59', cuando un tiro de esquina no pudo ser despejado en el área cruzada y la goleadora de la tarde, Dani Zamora, marcaría su tercero personal de media vuelta.

Un rayo de esperanza para la UC llegaría en el 70', cuando tras un despeje de la arquera azul, Agu Heyermann definió y puso el descuento que no alcanzó para arrebatarle los tres puntos a las chunchitas.

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Así quedó la tabla

Con este resultado, la "U" se mantiene como líder del torneo femenino con 12 puntos en cuatro partidos, estirando de paso su buena racha.

En tanto, las cruzadas se quedan temporalmente con el tercer puesto, con 9 unidades.