Mariana Derderian llega a De Paseo: Nos falta feria se estrena este domigo 18 de octubre en Mega

14 oct. 2026 - 09:40 hrs.

De Paseo vuelve este domingo con una nueva sección que explorará uno de los signos más identitarios de nuestro país: las ferias libres.

A cargo estará la actriz y conductora Mariana Derderian, quien vuelve a nuestro canal tras el programa Disfruta la Ruta, para surmegirse en este mundo con "Nos falta feria".

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Este domingo viajará al corazón de la población José María Caro, ahí está la feria libre más grande de Sudamérica. Pero atención, que no es solo un recorrido de compras; es un viaje al corazón de la cultura pop chilena, el humor de los caseros, la economía del bolsillo y los sabores callejeros más sabrosos.

¿Qué picadas y personajes aparecerán en esta nueva aventura?

Sigue la programación cultural de Mega este domingo a las 15:00 hrs. con "Nos falta feria", la nueva sección de De Paseo.

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