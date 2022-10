Uno de los aspectos que más cuida Aylén Milla es la apariencia de su cabello, que lució con un bello color castaño con tonos miel que sacaron aplausos en redes sociales. ¿La razón? Luce saludable y completamente natural.

La exchica reality agradeció a sus estilistas por el resultado. "Espectacular el color en mi salón favorito de España @anarabyanalerida. Gracias por recibirme siempre que vengo con tanto cariño!", dijo.

Y ante las insistentes preguntas de sus seguidoras para conseguir el mismo tono, respondió: "Chicas siempre me preguntan por mi color, y me encantaría decirles que es un número. Pero no es así, son varios procesos y no el mismo numero queda igual, depende la base. Es complejo, mejor ir al salón y mostrar la referencia".

Ante los elogios, desde Anara by Ana Lerida le aseguró a la argentina: "Millones de gracias por tu visita! Eres un amor!!".

Por su parte, sus seguidores dejaron varios comentarios en los que halagaron su look. "Precioso pelo y precioso color Aylen", "tienes un cabello hermoso amor", "más linda que el solcito", "el color es espectacularmente natural", señalaron.

Cabe recordar que el tema del pelo es un asunto delicado para la influencer, ya que hace algunos meses confesó que tras un mal procedimiento en un salón, su melena quedó completamente arruinada.

"Está muerto, me tengo que pasar una vez a la semana en la peluquería, qué bonito".