Este domingo la modelo Lisandra Silva disfrutó de un cálido día familiar junto a sus hijos Noah y la pequeña Leiah, pero el paseo no terminó como lo esperaba.

La cubana compartió una adorable publicación con sus hijos y en los comentarios una mujer la increpó y acusó de sacarla del parque.

Ante esto, la cuenta de Instagram Copuchas.Tv, se comunicó con la cibernauta que dejó el comentario en la cuenta de Instagram de la pareja de Lisandra, Raúl Peralta.

También puedes ver

Ante esto, la mujer alzó la voz y contó su versión de los hechos: "quiero informar que esta señora nos echó del lugar en el parque con mis perros, diciéndome que no quería que mis perros estuvieran cerca de sus hijos", comenzó diciendo.

"Cosa que mis perros no se acercaron en ningún momento porque están amarrados. Diciendo ridículamente que va a llamar a los guardias para que nos echen del lugar como si fuera su parque", dijo la mujer.

Ante la funa, la modelo y ganadora del reality de Mega "Doble Tentación", no se quedó callada y entregó detalles de lo que había ocurrido.

Lisandra comentó que hace unos días su pequeño hijo Noah había tenido problemas con las mascotas de sus amigos, ya que el animal atacó al niño y sintió que era poco aprensiva, tratando de explicar las razones por las que le pidió a las chicas que se alejaran de ella.

"Al ver que se pusieron tan cerca de nosotros a menos de un metro de distancia y tenía a la niña en el pasto gateando y veía que tenía a sus dos perros jugando agresivamente y me asuste un poco... les dije chicas pueden correrse un poco, les pedí por favor si podía alejarse con los perros que uno de ellos estaba sin correa", comenzó contando.

"Usaré una palabra chilena bastante chora que me respondió una de ellas: '¿qué te creí hue...? ¿el parque es tuyo? Este es un parque público y yo no me voy a sentar aquí con mis perros' delante de mi hija de 8 meses (...) a lo que yo respondí: 'no me creo nada, no soy dueña del parque (...) yo te pido humanamente si te puedes alejar un poco con tus perros, porque están jugando agresivamente", comentó Lisandra.

"Siguieron ofendiéndome, uno de los perros estaba sin correa: si no te quieres mover, me parece perfecto, pero ponle correa a tu perro. Si no le pones correa, llamaré a alguien de seguridad", señaló la modelo.

Ante esto, realizó una reflexión sobre el ciberbullying y cómo afecta que las personas ataquen sin saber las dos versiones de la historia y pidió a los usuarios de las redes sociales: "basta con el ciberbullying".