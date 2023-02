La ex chica reality, Julia Fernandez, publicó a través de redes sociales un video en defensa de la 'funa' que sufrió su antigua compañera de encierro Lisandra Silva.

Esta semana, una usuaria de Instagram reveló que la modelo cubana la expulsó de un parque mientras paseaba con sus perros.

Silva se defendió de esta acusación y señaló que durante ese día su pequeño hijo Noah había sufrido un ataque por parte de un perro de una amiga.

"Al ver que se pusieron tan cerca de nosotros a menos de un metro de distancia de nosotros y tenía a la niña en el pasto gateando y veía que tenía a sus dos perros jugando agresivamente y me asusté un poco... les dije chicas pueden correrse un poco, les pedí por favor si podía alejarse con los perros que uno de ellos estaba sin correa", señaló Lisandra.

Respecto a este tema, Julia salió en defensa de su amiga y apoyo su versión de la historia, además reveló que se trataba de su mascota.

"Lo que pasó es que yo tengo una perrita que es un Pitbull con American Bully. Es chiquitita pero la mandíbula de estos animales es de otro mundo, es super pesada. Yo nunca imaginé que mi perrita fuera a atacar a un niño, pero lo vio a Noah y le pasó algo. Le saltó en la carita y le mordió", comenzó diciendo Julia.

Tras esto, Fernandes comentó las consecuencias del ataque. "Le sangró mucho su naricita, no paraba de sangrar. Yo tuve que encerrar a mi perrita y de hecho ahora estamos con etólogo, psicólogo para perros", explicó.

"La Lis, como cualquier otra madre, viendo la carita de su hijo sangrar, se traumó un poco creo. Hasta yo me quedé súper asustada, no me lo esperaba. Le pedí miles de disculpas, la Lis lo tomó súper bien", agregó.

"Es obvio, es normal, de hecho la culpa fue 100% mía que soy la dueña. Nosotros los dueños tenemos que hacernos cargo de eso", cerró.