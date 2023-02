La conocida exchica reality, Michelle Carvalho, tuvo una de las peores noches de su vida. La modelo al parecer habría sufrido una crisis de pánico, lo que le provocó susto y llanto, según lo que publicó en su cuenta de Instagram.

En una historia de Instagram, la modelo detalló el angustiante momento por el que tuvo que pasar, teniendo que ser asistida por sus amigos.

"Hoy tuve un día muy feo. Desperté mareada, vomité tres veces, me dio crisis de llanto. No podía respirar, tenía las piernas débiles. Pensé literal que me iba a morir. No podía parar de llorar", comenzó explicando la modelo.

"Creo que fue una crisis de pánico, sumando más ansiedad. Mañana tengo hora con el doctor y me haré exámenes", continúo.

"Gracias a mis amiguitos hermosos que vinieron a socorrerme y me cuidaron en esta crisis fea y me contuvieron. Me consume el miedo de dormir la verdad, pero trataré para mañana ir a buscar solución a mis problemas y ver qué pasa en mi sistema", señaló la brasileña.

"Me dijeron que puede ser el aire que está tóxico, será? A alguien más le ha pasado?, finalizó preguntando la modelo.