Un furioso momento fue el que vivió Dj Méndez a través de redes sociales, donde visiblemente ofuscado usó sus historias de Instagram para enviar un recado directo a sus cercanos.

"Solo pasar a decir que todas las personas que se aprovecharon (en todo sentido) de mí ¡Están eliminadas para siempre! Solo les gusté cuando tenía dinero... ¡Pero sin dinero no serví!, manifestó Méndez.

"Aunque tomaron y gozaron conmigo... no les serví para nada", relataba el intérprete de lady, quien bajo esta misma línea agregaba: "¡Ahora les pase toda mi plata y eso les sirve, bastardos! Váyanse a la... Les serví para pagarles sus cuentas, todas sus cosas ¡Ahora que me parta un rayo! ¡Eliminados para siempre!".

"Y a todos los que les pagué sus cuentas, espero que estén bien y no me llamen... Y creéme que no iré a tu casa, ¡nunca más!", enfatizó, sin etiquetar a nadie en sus descargos.

Sin embargo, horas más tarde los eliminó ¿La razón? No salió como el esperaba. Instancia en la que además pidió disculpas a quienes se hayan visto afectados por lo dichos, cuando en realidad no iba dirigido a ellos.

Disculpas del cantante

"Me da mucha pena", comenzó relatando en contexto de su propio mea culpa, el cual compartió a través de la misma vía.

"Estoy pésimo. Me siento muy mal, y voy directo al grano: ayer subí unas historias con mucha rabia. Tuve la mala idea de subir estas historias, donde ciertas personas se sintieron atacadas y no era para ellos", explicó.

"No sabría cómo más pedir disculpas, porque las personas para quienes sí iba el mensaje, ni si quiera lo vieron", relataba.

Por último, enfatizó en que "se enredó todo. Todo mal, mil disculpas, de verdad son sinceras mis disculpas y espero las acepten", culminó.