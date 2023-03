La reconocida actriz turca Cansu Dere fue confirmada como viva y recuperándose hace una semana atrás, luego de pasar casi 30 días sin dar señales.

La actriz que dio vida a "Asya" en la exitosa teleserie "Traicionada", fue una de las más buscadas en redes sociales debido a que se presumió que la actriz estaba desaparecida producto del terremoto que afectó a Turquía y que dejó a más de 50 mil personas fallecidas.

También puedes ver

Sin embargo, la calma llegó cuando medios internacionales afirmaron que tuvieron una entrevista con la actriz, quien les afirmó que estaba bien y que no quería preocupar a nadie.

¿Cuál fue la causa de la desaparición de Cansu Dere?

Según CNN Turquía, a Cansu Dere se le fracturó el talón en un accidente que tuvo en su casa, por lo que está en proceso de recuperación.

Desde entonces, Dere afirmó que no salió de su casa para no complicar la herida que tiene en el talón, para recuperar completamente su movilidad.

Asimismo, explicó que no suele usar mucho sus RR.SS. "No soy alguien que use mucho las redes sociales de todos modos. También quiero usar Instagram como un álbum donde comparto mis momentos felices", habría afirmado la actriz.

Finalmente, los más de 2,7 millones de seguidores podrán estar más tranquilos, donde mucho de ellos son fanáticos chilenos, quienes quedaron fascinados con su papel en "Traicionada"