El Bono Base Familiar es un beneficio económico mensual que busca ayudar a las familias de menores ingresos de la población.

Este beneficio se entrega por un periodo de 24 meses desde su primera entrega, y los montos varían dependiendo de los requisitos cumplidos en cada mes.

También puedes ver

¿Cuál es el monto del Bono Base Familiar?

El bono cubre el 85% de la diferencia entre sus ingresos mensuales per cápita y el valor de la línea de pobreza extrema: $45.572. Dicho pago disminuirá un sexto por mes a contar del mes 17 del aporte, en la medida que se sigan cumpliendo los requisitos.

Para tener una referencia, el monto promedio pagado por el Bono Base Familiar durante el primer cuatrimestre del año 2022, alcanza los $58.594 mensuales.

¿Cuáles son los requisitos del Bono Base Familiar?

El Bono Base Familiar está dirigido a las familias usuarias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social, que cumplan con estos requisitos:

- Estén participando del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

- Tener un ingreso per cápita mensual que sea inferior a $45.572 pesos.

Este aporte se paga a un integrante de la familia beneficiada, según el siguiente órden de prioridad:

Prioridad 1: Madre de personas menores de 18 años o con certificación de invalidez o con discapacidad mental o de personas que puedan ser causantes del Subsidio Familiar (SUF).

Prioridad 2: Mujer mayor de 18 años de edad que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.

Prioridad 3: Mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa.

Prioridad 4: Si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las prioridades 1, 2 o 3, se pagará el bono al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar.

Prioridad 5: Si no se cumplen las condiciones anteriores, recibirá el bono cualquier mujer mayor de 18 años de edad. Si no puede o no existe una mujer mayor de edad, se pagará a cualquier hombre mayor de 18 años.

Prioridad 6: En caso que no sea aplicable ninguna de las prioridades anteriores, el bono se pagará a la persona mayor de edad que tenga a su cuidado a una persona menor de 18 años.

También puedes ver

Si quieres estar siempre al día de toda la información de Mega Te Ayuda o compartir un dato útil (bonos, beneficios, bienestar) únete a nuestra comunidad:

En Telegram: https://t.me/mega_teayuda

o a nuestro grupo en Facebook: https://www.facebook.com/groups/megateayuda/?ref=share