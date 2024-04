¿Vas a tramitar una visa en Estados Unidos? Revisa los cambios en los formularios por las nuevas tarifas

El Gobierno estadounidense anunció a inicios de este año 2024 que durante el mes abril aplicarían un ajuste a las tarifas de algunos formularios de visas de Estados Unidos y a la solicitud de naturalización.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) indicó que esta decisión viene fundamentada en que los costos permanecieron intactos desde 2016, y que el incremento permitirá mejorar los servicios de atención a los solicitantes.

El 1 de abril de 2024 entraron en vigor las nuevas tarifas de los formularios, las cuales contemplan un aumento de entre 15 y 555 dólares estadounidenses según el tipo de visado, así como un descuento de entre 125 y 15 dólares.

Los nuevos costos de procesamiento pueden variar por cada visado y la vía de solicitud, y los formularios presentados después de la fecha estipulada deberán indicar los precios vigentes.

Algunas de las solicitudes presentadas después del 1 de abril serán aceptadas como parte de un período de gracia, que finalizará el 3 de junio de 2024.

Pero las autoridades de migración no recibirán los siguientes formularios si no se presentan con los precios establecidos a partir del 1 de abril:

En este sentido, se recomienda a los solicitantes que presenten estos formularios realizarlo bajo el nuevo costo, ya que de lo contrario serán rechazados.

Our new fee rule went into effect on April 1, 2024. To better clarify fees for self-petitioners and beneficiary-owners, we've updated our Fee Rule FAQs with the question below and more.

For the full list of FAQs visit:

https://t.co/SVmrvI8vvr pic.twitter.com/DHTr305zSG