Programación de Mega este viernes 15 de agosto: ¿A qué hora se emitirá El Jardín de Olivia?

Este viernes 15 de agosto, feriado, podrás disfrutar de una nueva entrega de El Jardín de Olivia, la teleserie diurna de Mega.

En este capítulo, Clemente (Pipo Gormaz) sabrá los motivos que llevaron a Diana (Nicole Espinoza) a trabajar en su casa. Sin embargo, no podrá concebir que la familia Walker esté involucrada en la muerte de Ángela (Ana Domínguez). 

Y en la franja prime, Mega estrenará un nuevo capítulo de Only Fama, el espacio que marca pauta en el espectáculo nacional.

Only Fama / Mega
¿Cómo será la programación de Mega este viernes 15 de agosto?

