Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Programación de Mega para este domingo 24 de agosto: ¿A qué hora ver un nuevo capítulo de Atrapados 133?

  • Por Mega.cl
Programación de Mega para este domingo 24 de agosto: ¿A qué hora ver un nuevo capítulo de Atrapados 133? Atrapados 133

Termina un nuevo fin de semana para los chilenos, pero estamos cada vez más cerca de las Fiestas Patrias. En esa línea, es que Mega tendrá una programación muy entretenida para este domingo 24 de agosto. 

A la hora de almuerzo, entérate de las noticias más importantes de la semana, a nivel nacional y también las que afectan al mundo en Meganoticias Actualiza. 

Ir a la siguiente nota

Posteriormente, Cote Quintanilla y Tita Ureta harán de las suyas en De Paseo, programa que traerá muchas sorpresas y divertidos momentos.

Ya en la noche, a las 23:10 horas, acomódate para presenciar una nueva entrega de Atrapados 133, el espacio que muestra la labor de Carabineros en distintas situaciones delictuales. 

Atrapados 133
Te puede interesar

Programación de Mega para este domingo 24 de agosto

Todo sobre Programación

Leer más de

Minuto a minuto