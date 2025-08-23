Programación de Mega para este domingo 24 de agosto: ¿A qué hora ver un nuevo capítulo de Atrapados 133?

23 ag. 2025 - 21:30 hrs.

Termina un nuevo fin de semana para los chilenos, pero estamos cada vez más cerca de las Fiestas Patrias. En esa línea, es que Mega tendrá una programación muy entretenida para este domingo 24 de agosto.

A la hora de almuerzo, entérate de las noticias más importantes de la semana, a nivel nacional y también las que afectan al mundo en Meganoticias Actualiza.

Posteriormente, Cote Quintanilla y Tita Ureta harán de las suyas en De Paseo, programa que traerá muchas sorpresas y divertidos momentos.

Ya en la noche, a las 23:10 horas, acomódate para presenciar una nueva entrega de Atrapados 133, el espacio que muestra la labor de Carabineros en distintas situaciones delictuales.

Atrapados 133

Programación de Mega para este domingo 24 de agosto

