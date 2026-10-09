Leo Rey se reconcilia con Alexítico: Rafa Araneda estalla en risas por el Noticiero del Futuro de DDM

09 oct. 2026 - 23:23 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Rafael Araneda disfrutó del divertido sketch Noticiero del Futuro.

Bajo la conducción de la inteligencia artificial XT 90 (Julio Jung Duvauchelle), se presentaron diversas noticias ambientadas en el 9 de octubre de 2058, entre ellas, una que involucró a los reconocidos músicos Leo Rey y Alexítico.

"Tras años de peleas y disputas legales, Leo Rey y Alexítico finalmente se reconciliaron. Según trascendió, Alexítico habría cumplido una vieja petición del cantante que en 2026 se hizo viral", anunció el conductor, provocando las carcajadas de Araneda.

Detrás del Muro / Mega

Las noticias del futuro

Entre las otras noticias destacadas, se informó que el litro de bencina alcanzó el millón de pesos, que Kike Morandé obtuvo el primer lugar en la maratón de Río Bueno y que, tras varias promesas, Toto Acuña finalmente se casó con Belén Mora.

Finalmente, se confirmó que Rafael Araneda sería el animador de la versión número 97 del Festival de Viña del Mar, con una fotografía que volvió a desatar las risas del invitado.