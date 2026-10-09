¡Generará conflictos! Faloon Larraguibel revelará a quién besaría si no sientiera nada por Rai Cerda
En el avance del capítulo 73 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel hará una declaración que generará el enojo de Rai Cerda y luego, el de ella también.
En el típico juego "Besar, matar y casar", Austin Palao le preguntará a la comunicadora sus preferencias y ella será sincera: "Me caso con Rai, mato a Luis... Si a mi no me gustara Rai y no sintiera absolutamente por él... (besaría) a Tom, a lo mejor".
Luego, le harán la misma pregunta al ingeniero, quien primero querrá saber si su expareja contestó. Él comenzará a buscar las respuestas de la exchica Yingo y luego irá directamente a preguntarle, recibiendo una tensa respuesta de vuelta: "No me hables, no tengo un espejo para saber si me puse roja, qué importa, pon de tu parte. Estamos hablando de otra cosa y tú sabes de qué, así que no vengas a hacerte el que no sabe nada".
La lesión de Noelia Márquez
Por otro lado, partirá una nueva semana y los participantes enfrentarán una nueva competencia de parejas, bastante compleja.
En medio del circuito, Noelia Márquez sufrirá una dolorosa lesión, la cual la hará caer al suelo y necesitar asistencia médica inmediata.
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