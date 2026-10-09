¡Generará conflictos! Faloon Larraguibel revelará a quién besaría si no sientiera nada por Rai Cerda

09 oct. 2026 - 00:39 hrs.

En el avance del capítulo 73 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel hará una declaración que generará el enojo de Rai Cerda y luego, el de ella también.

En el típico juego "Besar, matar y casar", Austin Palao le preguntará a la comunicadora sus preferencias y ella será sincera: "Me caso con Rai, mato a Luis... Si a mi no me gustara Rai y no sintiera absolutamente por él... (besaría) a Tom, a lo mejor".

Luego, le harán la misma pregunta al ingeniero, quien primero querrá saber si su expareja contestó. Él comenzará a buscar las respuestas de la exchica Yingo y luego irá directamente a preguntarle, recibiendo una tensa respuesta de vuelta: "No me hables, no tengo un espejo para saber si me puse roja, qué importa, pon de tu parte. Estamos hablando de otra cosa y tú sabes de qué, así que no vengas a hacerte el que no sabe nada".

Volverías con tu ex? 2

La lesión de Noelia Márquez

Por otro lado, partirá una nueva semana y los participantes enfrentarán una nueva competencia de parejas, bastante compleja.

En medio del circuito, Noelia Márquez sufrirá una dolorosa lesión, la cual la hará caer al suelo y necesitar asistencia médica inmediata.