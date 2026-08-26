Iván Zamorano y Claudio Palma llegan a Mega con el desafío mundialista de La Roja

26 ag. 2026 - 18:37 hrs.

Volver a Creer! Esta es la consigna con que Mega y MegaGO anuncian estas flamantes incorporaciones como parte del ambicioso proyecto para las transmisiones de las Clasificatorias al Campeonato Mundial 2030. Proceso que contará con la más alta tecnología y cobertura multimedial, para que los hinchas vivan una nueva experiencia alentando a La Roja.

El reconocido relator Claudio Palma y el excapitán histórico de la Selección Chilena, Iván Zamorano son los destacados refuerzos de Megadeportes para llevar la emoción y la ilusión de la selección chilena en su camino a la Copa del Mundo 2030.

Claudio Palma es uno de los relatores más importantes y emblemáticos del fútbol chileno. Una trayectoria de casi 40 años en el periodismo deportivo, 18 de los cuales ha relatado a la Selección Chilena en sus más diversos desafíos internacionales.Esto es, Copas del Mundo, Copa Confederaciones, Copas América y procesos clasificatorios mundialistas.

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Iván Zamorano se ha consolidado como un connotado comentarista a nivel internacional, luego de su participación durante 10 años en las cadenas norteamericanas Telemundo y Univisión para los eventos futbolísticos más relevantes del planeta. Actualmente comenta la Liga de Campeones de Europa y la Liga Española de Fútbol, de la cual también es su embajador internacional.

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Claudio Palma e Iván Zamorano llegan a Mega y MegaGO para aportar su experiencia y talento a un destacado equipo de Megadeportes integrado por Rodrigo Sepúlveda, Gustavo Huerta, Camila Romero, Marcelo González, Alejandro Astudillo, Matías Canessa y Daniel Ahumada.

A partir de septiembre, Mega y MegaGO encienden la ilusión rumbo al Mundial 2030.

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