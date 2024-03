Las teorías conspirativas sobre la "desaparición" de Kate Middleton: Fans dicen que no es ella en nuevo video

Aunque The Sun publicó un video en el que se ve a Kate Middleton caminar sonriente y sana junto a su esposo William, no se ha podido poner fin a la locura desatada en las redes sociales, pues los internautas no creen que la grabación sea real.

La nuera del rey Carlos III y futura reina consorte de Inglaterra sigue sin dar la cara desde su última aparición oficial en diciembre.

El 16 de enero fue el día que el Palacio de Kensington anunció que se sometería a una cirugía abdominal “planificada”, desde entonces solo ha habido un hermetismo casi sepulcral en torno a su salud.

El Daily Mail habla de la difícil situación que viven los Windsor, cuya suerte está sumida en especulaciones, memes, chistes y miles de preguntas que redundan en la “pérdida de credibilidad” de la familia real.

Ante una ausencia tan misteriosa, salió a la luz una foto en el Día de las Madres que buscaba apagar los fuegos sobre la necesidad de ver a la princesa. Sin embargo, fue la chispa que generó el gran revuelo y puso en rojo a la inquietante pregunta: ¿Dónde está Kate Middleton?

La publicación del nuevo video avivó las dudas, pues los internautas comentan incesantemente que no reconocen a Kate en la grabación. En su país y en el resto del mundo “no creen lo que están viendo”, afirma el Daily Mail.

NEW: Kate Middleton allegedly spotted with Prince William at the Windsor Farm Shop near her home in Windsor.



The sighting comes after rumors have swirled regarding Middleton's well-being especially after her photoshop disaster.



Back in January, Middleton underwent abdominal… pic.twitter.com/HLZZlhvGPY