'Por injurias y calumnias': Nicole Moreno podría ser demandada tras accidente de tránsito

A mediados de mayo, Nicole “Luli” Moreno fue protagonista de un accidente de tránsito en la comuna de Vitacura, que le provocó diversas lesiones, las que se tradujeron, entre otras cosas, en la utilización de un cuello ortopédico.

En ese entonces, la campeona de fisicoculturismo utilizó sus redes sociales para dar detalles de lo sucedido. Fue así que mediante una transmisión en vivo en Instagram, aseguró que fue chocada por un médico, quien no le prestó ayuda.

Posteriormente, Moreno publicó un comunicado donde dio el nombre del profesional de la salud y enfatizó en que le detectaron alcohol, aunque él se justificó diciendo que usaba mucho enjuague bucal.

Sin embargo, el caso podría tomar nuevas aristas, dado que el médico involucrado tendría intenciones de entablar una demanda en contra de la exchica reality.

Nicole Moreno podría ser llevada tribunales

En el programa Sígueme de TV+, Daniella Campos y Michael Roldán entregaron nuevos antecedentes de la situación que contradeciría la versión de Moreno. Además, aseguraron que el hombre buscaría demandarla.

“El doctor que habría chocado a Luli tiene serias intenciones de entablar una demanda en contra de ella por injurias y calumnias”, producto de las afirmaciones realizadas por la modelo en relación con su estado al momento del choque.

“Tenemos información de los cercanos del doctor que explica por qué no existiría una alcoholemia. Esto es porque habría arrojado 0.0 en el alcotest. Lo que quiere decir que el doctor no iba conduciendo con alcohol. Esa es la razón que nos explicaría a todos por qué el doctor no terminó detenido”, señalaron en el espacio.

