¿Quién es el actor que participó en "How I met your mother" acusado de apuñalar más de 20 veces a su exnovia ?

31 may. 2024 - 15:10 hrs.

A Nick Pasqual lo capturaron cuando intentaba cruzar a México luego de presuntamente apuñalar 20 veces a su expareja, la maquilladora Allie Shehorn.

El actor de 34 años participó en la famosa serie "How I met your mother" en el año 2011, cuando interpretó a Will en el quinto episodio de la séptima temporada.

El ataque del actor a la maquilladora de cine y televisión ocurrió el 23 de mayo y dejó conmocionada a la familia y amigos de la víctima, quienes recurrieron a Gofundme para recaudar el dinero necesario para su recuperación.

Qué pasó con el actor de How I met Your Mother, Nick Pasqual

Según detalla Daily Mail, el actor tenía una orden de alejamiento por parte de su exnovia, quien lo denunció tras sufrir abusos y golpes con un cinturón. Días después ocurrió el lamentable hecho que mantiene a Allie batallando por su vida en un hospital.

La maquilladora de efectos especiales dijo que el actor la maltrató en su propia casa cuando este se encontraba “bajo la influencia” de sustancias. Tuvo concusión cerebral, heridas en las manos y otras partes del cuerpo. Pasqual ahora se enfrenta a la justicia y podría recibir cadena perpetua.

"Mis pensamientos están con la víctima de este horrible incidente", declaró el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón.

Kekerasan dalam pacaran dialami makeup artist Hollywood, Allie Shehorn. Allie ditusuk kekasihnya, Nick Pasqual yang pernah membintangi How I Met Your Mother. https://t.co/pbsO6bybOv — wolipop (@wolipop) May 30, 2024

Nick también trabajó en diversas producciones, pero siempre en personajes secundarios en series y películas como: "Rebel Moon", "Poor Paul" y "National Day Riff".

