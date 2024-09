Historia de amor de hijo trans de Tatiana Merino y su polola fue destacada por medio extranjero

28 sept. 2024 - 18:07 hrs.

Hace ya un tiempo, Cameron Merino, hijo de la recordada comunicadora Tatiana Merino, sube videos a TikTok donde habla sobre su transición de género y cómo ha enfrentado este proceso junto a su pareja, Macarena Letelier.

En esa línea es que el medio australiano, ABC, se fijó en la historia de amor de ambos jóvenes, la destacó y conversó con ellos.

Ambos se conocieron a través de una aplicación de citas hace varios años atrás, cuando Cameron aún no transicionaba y se reconocía como una persona no binaria.

El amor de Cameron Merino y Macarena Letelier

Ambos congeniaron muy bien a través de redes sociales y concertaron una cita, la cual bastó para que supieran que querían estar juntos.

En medio de su relación, Cams, como es conocido en TikTok, comenzó a sentir una disforia de género que cada vez aumentaba más.

"Una noche estaba con Maca, llevábamos nueve meses de relación, y comencé a sentirme muy disfórico en mi cuerpo y tuve un colapso total. Tuve que decírselo a Maca inmediatamente, porque estaba a punto de llorar. Le dije que tal vez soy trans porque no estoy contenta con mi apariencia, con mi voz, no me gusta que me llamen niña", expresó el hijo de Tatiana Merino.

Macarena siempre supo que su novio estaba pasando por ese proceso y de hecho, su respuesta inmediata fue "estaba esperando a que hicieras la transición".

La transición de género de Cameron fue compleja, pero siempre tuvo el apoyo de su pareja: "Soy muy bisexual, así que para mí no fue un problema que mi pareja, que anteriormente se presentaba como mujer, se presentara como hombre. Me gustan las dos versiones de mi pareja. Nuestra vida sexual es muy activa desde que empezó a tomar testosterona".

