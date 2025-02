Andrés Caniulef revela íntimo diagnóstico: "El VIH no te mata, lo que te mata es la vergüenza"

12 feb. 2025 - 12:40 hrs.

El reconocido periodista Andrés Caniulef sorprendió al revelar un íntimo diagnóstico contra el cual había estado batallando en silencio durante ya ocho años: tiene VIH.

Si bien el periodista ya había hablado con anterioridad sobre sus problemas con las drogas y algunos de los complicados momentos que le han tocado vivir, su vida teniendo VIH era un secreto hasta el martes 11 de febrero.

"Se puede vivir perfectamente con VIH"

Fue durante su estadía en un reality show que Andrés Caniulef aprovechó una conversación que los participantes tenían sobre la frecuencia con la cual se realizaban el examen de detección para confidenciar su situación: "Yo tuve dos falsos positivos y al tercero me salió el ganador. Tengo VIH".

Tras el episodio del programa, Andrés conversó con LUN sobre su estado serológico.

A ese medio le contó que sus síntomas comenzaron en 2017, y que hoy, gracias al tratamiento médico que sigue rigurosamente, está bajo control.

"Empecé a enfermarme mucho: resfríos, alergias, en un momento me dio hasta anemia, y de pronto paperas. Fui al médico general y me mandó a hacerme exámenes, entre ellos el de VIH", relató.

"En la clínica me dijeron que si es positivo te llaman y a mí me llamaron. Yo sabía para qué era, sabía que había dado positivo", continuó.

"No le conté a nadie que me había hecho el examen, ni fui a buscar el resultado. Me dio miedo, me dio vergüenza y me fui de vacaciones un mes a España. Cuando volví a Chile estuve dos meses sin querer saber del examen", expresó.

En ese viaje, dijo, tuvo muchos pensamientos fatalistas, los cuales continuaron cuando volvió a Chile durante dos meses, en los cuales no quiso saber nada sobre su diagnóstico. El punto de quiebre fue cuando se hizo una herida en la piel y no cicatrizaba, lo que lo llevó a iniciar el tratamiento.

Como es una enfermedad crónica, el tratamiento consiste en medicación diaria. "Al mes de comenzar el tratamiento me empecé a sentir mejor y a los seis meses mi VIH era indetectable e intransmisible", comentó Andrés.

Asímismo, el periodista quiso utilizar su plataforma para concientizar sobre el VIH, ya que comentó que se vive una vida completamente normal gracias a la medicación, por lo que señaló que lo importante es realizarse el examen e iniciar inmediatamente el tratamiento.

Sin embargo, sí admitió que es una enfermedad muy complicada psicológicamente dado el estigma que conlleva. "No lo conversé con nadie, lo fui manejando solo, es muy difícil contarlo abiertamente. Por eso creo que el VIH no te mata, lo que te mata es la vergüenza", manifestó.

Además, habló sobre el miedo que tienen las personas con VIH, ya que la discriminación y el estigma son los principales responsables de que las personas afectadas por el virus inicien un tratamiento tardío o, directamente, no lo inicien nunca.

"Me sentí con la necesidad de ocupar esta tribuna, que es un privilegio tener, para contar mi historia. Hay muchas personas que terminan falleciendo porque tienen miedo, vergüenza, porque no son capaces de enfrentar el diagnóstico", continuó.

"Quiero entregar este mensaje: sí es un impacto para ti y todos tus cercanos, pero va a estar todo bien. Se puede vivir perfectamente con VIH", cerró.

¿Qué significa ser 'indetectable-intransmisible'?

Hoy en día, el VIH se considera una enfermedad crónica infecciosa. No tiene cura, ya que el virus nunca desaparece del sistema, pero con el tratamiento adecuado, el cual consiste en medicación diaria (antirretrovirales) y controles tres veces al año, se puede tener una vida completamente normal.

Así mismo, llega un momento en el tratamiento en el que la presencia del virus dentro del organismo es tan pequeña que no es pesquisable. Esto es lo que se conoce como ser 'indetectable', y cuando se es indetectable el virus es incapaz de transmitirse a otro portador.

