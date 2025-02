"Me veo de viejita con él": Melina Noto afirma que quiere pasar toda su vida al lado de Pangal Andrade

12 feb. 2025 - 18:40 hrs.

Melina Noto ha comentado en muchas ocasiones el inmenso amor que siente por Pangal Andrade, quien es su pareja desde 2019.

Y es que el oriundo del Cajón del Maipo ha demostrado en muchas ocasiones que sus sentimientos por la argentina son genuinos y ni siquiera un paso por un reality, donde se suelen destruir relaciones, fue capaz de acabar con el vínculo de ambos.

Ya consolidados como una de las parejas más queridas del espectáculo nacional, ambos dieron una entrevista a la revista Sarah, donde Melina habló del futuro que ve junto a Pangal.

Melina Noto y su proyecto de vida con Pangal Andrade

En conversación con la revista nacional, Melina repasó su llegada a nuestro país, así como las dificultades que tuvo en un principio.

No obstante, cuando comenzó a hablar sobre su vida personal se le consultó si alguna vez espera casarse, a lo que ella respondió que "me encantaría casarme, obvio. Lo disfrutaría un montón. Pero no es una imposición que tengo para la vida, ¿me entiendes? Para mí es algo que si fluye, genial. Y si se da con hijos, genial. Y si no se da, genial".

Instagram

Bajo este contexto, agregó que los hijos sí es algo que tiene en mente, y mencionó que "es algo que a mí me gusta mucho porque me encantan los niños. Los disfruto un montón, soy como la mejor tía de la vida, me encanta hacer actividades con niños".

Respecto al futuro en su relación con Pangal, Melina fue clara al decir que "yo lo siento en familia, me veo de viejita con él. No sé, lo considero mi pareja para toda la vida. No me veo sin él".

De igual forma, mencionó que Andrade la ha ayudado a conectar con su energía femenina, ya que ella era una mujer que hacía todo sola y solía sentir más vibras masculinas, pero Pangal la ha emplazado para que acepte ayudas de su parte y dejarse querer.

Todo sobre Celebridades chilenas