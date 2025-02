"¡Eso es todo!": Camila Andrade explica la intervención estética que se hizo en su rostro

14 feb. 2025 - 14:20 hrs.

Con un clean makeup Camila Andrade apareció en redes sociales para mostrar su look y, a la vez, aclarar que lo que se hizo en el rostro no se trató de un levantamiento de cejas.

La modelo se dejó ver en un video para mostrar cómo quedó su rostro después de un procedimiento estético, e indicó los detalles.

Camila Andrade revela lo que se hizo en el rostro

Antes de revelar qué se hizo, la actriz publicó en sus historias de Instagram un video para mostrar su cara. "Miren qué maquillaje tan lindo el que me hice. ¡Me encantó!", dijo, y luego preguntó a sus seguidoras si quieren que publique un tutorial.

Foto: Instagram @cmiandrade

Posteriormente, explicó por qué luce un poco diferente, ya que varias personas le preguntaron si se había hecho un procedimiento estético mayor.

“Lo que me hice hoy día, en la mañana, fue un microblading. Es decir, me rellenaron ahí, en las cejas. Ya no me maquillo más las cejas", comenzó explicando.

"No me hice un levantamiento de nada, simplemente rellené de manera natural los espacios vacíos de mis cejas. ¡Eso es todo!”, explicó.

