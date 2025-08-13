"No es tarde para perdonarme": Camila Andrade publica enigmática letra de canción en complejo momento personal

13 ag. 2025 - 12:30 hrs.

Las últimas semanas no han sido buenas para Camila Andrade, pues se ha visto envuelta en varias polémicas protagonizadas por Francisco Kaminski.

Recordemos que el periodista fue citado a declarar en el caso del asesinato del "Rey de Meiggs" y en Only Fama contó que eran amigos hace muchos años y que él le prestaba grandes cantidades de dinero para negocios que nunca prosperados.

En el programa, el comunicador también se refirió a su relación amorosa y confirmó que había terminado con la animadora, pues no quería seguir metiéndola en sus problemas.

La canción que publicó Camila Andrade

Camila Andrade no se ha referido en específico al quiebre de su relación con Francisco Kaminski, pero si, ha publicado varios mensajes que parecen ser indirectas sobre el tema.

Por ejemplo, ahora la comunicadora adjuntó la letra de la canción "Perfectas" de Emilia, la que dice: "Hay una luz que no se apaga en mí. Y me da la esperanza de que no es tarde para perdonarme. Somos perfectas justamente así. No te obsesiones más con lo inalcanzable. No busques afuera lo que hay dentro de ti".

