"Lo nuestro siempre ha sido real": Karen Paola realiza profunda reflexión relacionada con Juan Pedro Verdier
Por medio de su cuenta de Instagram, Karen Paola realizó una larga publicación que iba dedicada a su expareja, Juan Pedro Verdier.
Recordemos que enero de este año, la cantante y el creador de contenido entregaron un comunicado anunciando el fin de su relación, la cual duró más de 20 años.
Tras lo anterior, se comenzaron a agregar varios antecedentes a la crisis, como que supuestamente ella le había sido infiel, situación que derivó en que la artista fuera internada en un centro de salud mental.
Las palabras de Karen Paola
De lo anterior ya han pasado 8 meses y ambos han declarado, a través de distintas instancias, que siguen enamorados el uno del otro.
Ahora, la artista publicó una sesión de fotos donde salen ella y él y la acompañó de una reflexión bastante profunda.
"Confío en los tiempos de Dios. Nada real puede ser amenazado y lo nuestro siempre ha sido real y puro. He podido trabajar en mí durante este tiempo que he estado sola, y me he hecho cargo de mochilas que no me pertenecían, pero eran parte de mi familia y venían siendo cargadas por generaciones", comenzó escribiendo.
Finalmente, abordó el tema del perdón: "Todos estamos a tiempo de darnos cuenta que la única separación que tenemos con Dios, es la del amor verdadero. Mientras no seamos capaces de perdonarnos y perdonar a los que han sido parte de nuestra historia, no podremos amarnos bien y si no podemos amarnos, no podemos estar cercanos a Dios. Esa es nuestra única misión".