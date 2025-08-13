"Yo soy el que te jode": Oriana Marzoli revela cómo sobrelleva su relación a distancia con Facundo González

13 ag. 2025 - 20:00 hrs.

Oriana Marzoli siempre fue una chica reality conocida por lo turbulentas de sus relaciones y lo mal que terminaron. Sin embargo, con Facundo González esto parece distinto.

Y así lo ha demostrado ella, puesto que en el nuevo capítulo de "Algo pasa con Oriana" habló en extenso sobre su relación con Facundo, así como las locuras y problemas que ha enfrentado y superado en el ámbito de las relaciones.

En dicha conversación con la cámara, Oriana explicó que en el pasado cometió muchos errores, pero que con Facundo es todo distinto, aunque como toda pareja tienen algunos problemas.

Oriana Marzoli habla de su relación a distancia con Facundo González

Precisamente, durante esta charla realizó una videollamada con Facundo donde comenzaron a hablar sobre los celos y la desconfianza que pueden tener sobre el otro, a raíz de la distancia geográfica que existe en su relación por temas laborales.

Para sorpresa de la mayoría, no es Oriana la celosa, sino que es Facundo, ya que él declaró: "Yo soy el que te jode a ti". De todas formas, han sobrellevado bien la distancia, ya que entienden que son personas adultas con trabajos por realizar y tienen la posibilidad, así como la capacidad financiera, para verse seguido.

Sin embargo, hubo una ocasión en la que Marzoli admitió que fue dominada por los celos y su relación casi se va al tacho de la basura por las constantes crisis que sufría, pero Facundo se encargó de demostrarle a la española que realmente la ama.

